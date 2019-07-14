Рашид Рахимов: "Ахмат" приобретет одного - максимум двух футболистов"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов перед матчем 1-го тура премьер-лиги против "Краснодара" заявил, что его клуб продолжает работать над усилением состава.

- Мы постарались заполнить различные позиции, к нам пришел Денис Глушаков. Сейчас у него небольшая травма. Надеемся, что он будет готов к следующему туру, - сказал Рахимов в эфире канала "Матч Премьер". - Знаем, что те, кто есть, могут играть в футбол. Они не раз показывали хороший уровень. Клуб продолжит работать в направлении усиления позиций. Мы приобретем одного - максимум двух футболистов.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр