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Сегодня, 11:42

Рапопорт: «В «Зените» вратарь не является основной фигурой, благодаря которой «вытаскиваются» матчи»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о ситуации на вратарской позиции сине-бело-голубых.

«Зенит» взял на сборы молодого талантливого вратаря Богдана Москвичева, но я не думаю, что его подтянут к основе, скорее всего, он будет играть за «Зенит-2? или за молодежную команду. Но здорово, что Семак дал ему сыграть на этих сборах. А что касается трех остальных вратарей, думаю, и Кержаков, и Васютин, и Адамов показали себя примерно одинаково. Но когда подойдет дело к официальным матчам, то будет играть все же Кержаков», — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта.

Также он высказался о воспитаннике «Зенита» Александре Васютине.

«Мне кажется, Семак ему симпатизирует, он его и пригласил. Ему уже достаточно много лет, он опытный голкипер, он может подстраховать в случае чего. В «Зените» вратарь не является той основной фигурой, благодаря которой «вытаскиваются» матчи», — добавил специалист.

После 18 туров «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. С 14 по 29 января сине-бело-голубые находятся на сборах в ОАЭ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-rapoport-v-zenite-vratar-ne-yavlyaetsya-osnovnoj-figuroj-blagodarya-kotoroj-vy-taskivayutsya-matchi/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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