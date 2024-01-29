Рапопорт: «В «Зените» вратарь не является основной фигурой, благодаря которой «вытаскиваются» матчи»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о ситуации на вратарской позиции сине-бело-голубых.

«Зенит» взял на сборы молодого талантливого вратаря Богдана Москвичева, но я не думаю, что его подтянут к основе, скорее всего, он будет играть за «Зенит-2? или за молодежную команду. Но здорово, что Семак дал ему сыграть на этих сборах. А что касается трех остальных вратарей, думаю, и Кержаков, и Васютин, и Адамов показали себя примерно одинаково. Но когда подойдет дело к официальным матчам, то будет играть все же Кержаков», — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта.

Также он высказался о воспитаннике «Зенита» Александре Васютине.

«Мне кажется, Семак ему симпатизирует, он его и пригласил. Ему уже достаточно много лет, он опытный голкипер, он может подстраховать в случае чего. В «Зените» вратарь не является той основной фигурой, благодаря которой «вытаскиваются» матчи», — добавил специалист.

После 18 туров «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. С 14 по 29 января сине-бело-голубые находятся на сборах в ОАЭ.