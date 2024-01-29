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Сегодня, 11:51

Зазулин: «Отсутствие полноценного сменщика Сантоса может аукнуться в решающей игре»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин поделился мыслями о поисках футболиста для петербургского клуба на позицию левого защитника после ухода в ЦСКА Данила Кругового.

«Я считаю, что Круговой сильнее и Тикнизяна, и Скопинцева. А ушел Круговой потому, что должен быть первым номером на своей позиции, а не вторым. Он хотел играть. А «заткнуть» эту позицию вторым номером можно кем угодно. Свои две-три игры с «пассажирами» и я слева могу выйти. Шутки шутками, но тот же Тикнизян ведь тоже больше сидел бы на лавке. Потому что Сантос — сильный, хороший футболист. Не могу сказать, что сильнее Кругового, просто они немного разноплановые. Сейчас такая ситуация: если с Сантосом, не дай бог, что-то случится, то у «Зенита» не будет левого защитника. И это проблема. Если это будет решающая игра и Сантос не сможет сыграть, то отсутствие полноценного сменщика Сантоса аукнется», — приводит «РБ Спорт» слова Зазулина.

ЦСКА 17 января объявил о подписании контракта с 25-летним Круговым. Соглашение вступит в силу летом этого года. До конца сезона защитник будет выступать за дубль «Зенита».

После 18 туров петербургский клуб идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. С 14 по 29 января сине-бело-голубые находятся на сборах в ОАЭ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-zazulin-otsutstvie-polnotsennogo-smenshhika-santosa-mozhet-auknut-sya-v-reshayushhej-igre/
Данил Круговой
Дуглас Сантос
Футбол
ФК Зенит
Игорь Зазулин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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П
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Спартак

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