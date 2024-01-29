Зазулин: «Отсутствие полноценного сменщика Сантоса может аукнуться в решающей игре»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин поделился мыслями о поисках футболиста для петербургского клуба на позицию левого защитника после ухода в ЦСКА Данила Кругового.

«Я считаю, что Круговой сильнее и Тикнизяна, и Скопинцева. А ушел Круговой потому, что должен быть первым номером на своей позиции, а не вторым. Он хотел играть. А «заткнуть» эту позицию вторым номером можно кем угодно. Свои две-три игры с «пассажирами» и я слева могу выйти. Шутки шутками, но тот же Тикнизян ведь тоже больше сидел бы на лавке. Потому что Сантос — сильный, хороший футболист. Не могу сказать, что сильнее Кругового, просто они немного разноплановые. Сейчас такая ситуация: если с Сантосом, не дай бог, что-то случится, то у «Зенита» не будет левого защитника. И это проблема. Если это будет решающая игра и Сантос не сможет сыграть, то отсутствие полноценного сменщика Сантоса аукнется», — приводит «РБ Спорт» слова Зазулина.

ЦСКА 17 января объявил о подписании контракта с 25-летним Круговым. Соглашение вступит в силу летом этого года. До конца сезона защитник будет выступать за дубль «Зенита».

После 18 туров петербургский клуб идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. С 14 по 29 января сине-бело-голубые находятся на сборах в ОАЭ.