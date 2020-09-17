Ракицкий пропустит матчи с «Уралом» и «Уфой». Его готовят к «Спартаку»
21:15
31-летний защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий не примет участия во встречах 8-го и 9-го тура РПЛ с «Уралом» (19 сентября) и «Уфой» (26 сентября).
Травма, из-за которой футболист пропустил игру 7-го тура с «Арсеналом», оказалась достаточно серьезной. Сейчас украинец проходит курс реабилитации, не работая в общей группе. В клубе надеются, что он сможет вернуться в строй к гостевому матчу 10-го тура со «Спартаком» (3 октября).
При этом руководство сине-бело-голубых продолжает поиски центрального защитника. Эта позиция входит в число приоритетных для усиления вне зависимости от ситуации с Ракицким. (Вячеслав Короткин)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи