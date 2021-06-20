Ракицкий: «Ленинградская область — благодать»
23:42
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий показал, как проводил отпуск.
«Ленинградская область — благодать! Спасибо тебе за моменты», — подписал Ракицкий фото с пляжа в Instagram.
28 июня «Зенит» отправится на сбор в Австрию, который продлится до 11 июля.
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