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Ракицкий: «Ленинградская область — благодать»

23:42
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий показал, как проводил отпуск.

«Ленинградская область — благодать! Спасибо тебе за моменты», — подписал Ракицкий фото с пляжа в Instagram.

Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

28 июня «Зенит» отправится на сбор в Австрию, который продлится до 11 июля.

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