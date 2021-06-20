Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий показал, как проводил отпуск.

«Ленинградская область — благодать! Спасибо тебе за моменты», — подписал Ракицкий фото с пляжа в Instagram.

28 июня «Зенит» отправится на сбор в Австрию, который продлится до 11 июля.