Слуцкий сказал, что «Рубин» не будет подписывать легионеров этим летом
10:54
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о трансферных планах команды на лето.
— Как на работу влияет неопределенность с будущим Кварацхелии?
— У нас на данный момент перебор с легионерами, — сказал Слуцкий. — У нас 11 иностранцев тренируется, а на сезон мы можем заявить только 8. Мы пока не понимаем, кто не попадет в окончательную заявку. Ситуация зависит от предложений, который будут поступать по нашим ведущим футболистам. Мы готовим варианты как с Кварацхелией, так и без него.
— «Рубин» больше не подпишет иностранцев?
— Нет, иностранцев точно не будет, у нас перебор. Думаю, наша селекция закончена. Может быть, появится только кто-то из россиян.
В сезоне-2020/21 «Рубин» занял 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
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