Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Слуцкий сказал, что «Рубин» не будет подписывать легионеров этим летом

10:54
Теги:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о трансферных планах команды на лето.

— Как на работу влияет неопределенность с будущим Кварацхелии?

— У нас на данный момент перебор с легионерами, — сказал Слуцкий. — У нас 11 иностранцев тренируется, а на сезон мы можем заявить только 8. Мы пока не понимаем, кто не попадет в окончательную заявку. Ситуация зависит от предложений, который будут поступать по нашим ведущим футболистам. Мы готовим варианты как с Кварацхелией, так и без него.

— «Рубин» больше не подпишет иностранцев?

— Нет, иностранцев точно не будет, у нас перебор. Думаю, наша селекция закончена. Может быть, появится только кто-то из россиян.

В сезоне-2020/21 «Рубин» занял 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Дания: не отступать и не сдаваться! Live с Александром Гришиным — сразу после матча сборной
На Шри-Ланке вынужденно сел самолет с мертвыми пассажирами на борту
Захарова указала на незаконность действий США в ОЗХО
Почему в Ялте затопило крокодиляриум

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Зимагулов все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы