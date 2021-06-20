Посольство РФ в Кот-д'Ивуаре опровергло информацию об отказе в выдаче визы Яя Туре

Информация о том, что посольство РФ в Кот-д'Ивуаре отказало в выдаче рабочей визы бывшему полузащитнику английского «Манчестер Сити» Яя Туре, приглашенному для работы тренером в грозненском футбольном клубе «Ахмат», не соответствует действительности.

«Информируем, что сообщения о невыдаче российской обыкновенной рабочей визы Туре Яя Ньеньери для работы тренером в футбольном клубе «Ахмат» не соответствуют действительности и являются провокационно-тенденциозными», — сообщили в диппредставительстве ТАСС.

В дипмиссии указали, что Туре действительно обращался в консульский отдел посольства РФ в Кот-д'Ивуаре для получения российской визы и представил приглашение от ГУ МВД России по Чеченской Республике.

«Согласно приглашению, российская виза должна быть выдана в паспорт подданного Великобритании. В то же время никакой информации о срочном вылете в Россию Туре Яя Ньеньери не сообщил (резервацию авиабилета не представил)», — добавили в посольстве.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что Туре не представил паспорт гражданина Кот-д'Ивуара для подтверждения права на пребывание в стране обращения за визой, поэтому ему было рекомендовано переоформить приглашение с указанием в нем паспорта гражданина Кот-д'Ивуара.

14 июня бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре стал помощником главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева.