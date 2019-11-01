Рахимов рассказал, кто получил от него рекордный штраф в «Ахмате»

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» рассказал, кто получал от него самый большой штраф в грозненском клубе.

— Кто в «Ахмате» получил от вас рекордный штраф?

— Другой бразилец — Кану. Три сезона в Грозном провел. Футболист хороший, на поле бился как лев. Но характер своеобразный.

— В чем?

— Ни с чем не соглашался! Считал, есть два мнения — его и неправильное. Даже если нарушение дисциплины очевидно, вину не признавал, огрызался, ругался. В конце концов объяснили Кану, что при всем к нему уважении не дадим личные интересы ставить выше командных.

— С выхлопом на тренировку приходил?

— Ну что вы! За четыре с половиной года, которые отработал в «Ахмате», такого вообще не случалось.

— А в других клубах?

— Разве что в «Амкаре» на первых порах. Но и там ребята поняли, когда можно себе позволить пару бокалов пива или вина, а когда — нет. Сейчас все профессионалы. (Александр Кружков)

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