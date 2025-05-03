Футбол
3 мая, 23:04

Мусаев о победе «Краснодара» над «Рубином»: «Осталось три шага, но нужно остыть и идти дальше»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Рубином» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

«Поздравляю всех с победой. 33 тысячи зрителей, сумасшедшая поддержка. Это дало нам сил. Был странный момент с ВАР, когда мяч коснулся руки Тормены. Зачем-то судью позвали смотреть повтор. Возмущен работой ВАР. Когда мяч пропал Тормене в руку, Даку уже лежал на земле. Он не мог никак угрожать! Такой важный матч, а арбитра зовут посмотреть момент, создать нервозность. Не вижу, где там вообще могла быть красная карточка. В таких матчах нужно быть психологически сильными. Второй тайм начался с момента «Рубина», но мы справлялись в обороне. Рад, осталось три шага, но нужно остыть и идти дальше.

Понимаем важность результата матча, немного перестраховывались. Но нужно играть агрессивнее, справляться с соперником, с давлением. Хочется лучше, будем к этому стремиться. Если бы был красивый футбол, но не было бы результата — мы были бы расстроены. Главное, что показали характер.

Мы не меняем схему, не играем в пять защитников. Но важен баланс — играть хорошо и побеждать. Красивый футбол без побед в текущей части сезона... Сейчас важнее очки. Мы хотели играть за счет своих сильных сторон, не на удержание. Надо остыть, пересмотреть игру. Конец сезона, но на тренировках все рубятся, выкладываются. Мы много проводим тактической работы, все живут эпизодом. Видим, что все вовлечены в процесс. Каждый футболист сейчас находит в себе слова, которые помогают коллективу. Все живут этим, отдают силы в каждом матче.

Мы играем в открытый футбол, пяточки, забегания — вы говорите, что нам не хватает характера, не выигрываем. Сейчас на характере побеждаем — вы спрашиваете, где пяточки. Определитесь, выберите. Мы постараемся совместить и то, и другое, но сегодня были важны очки», — сказал Мусаев.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2024/25 с 61 очком в 27 матчах. Команда оторвалась от идущего вторым «Зенита» на 7 очков, но команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

(Мария Захарян)

Мурад Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
  • nekony

    Но Левников молодец, не поддался на провокацию ВАРщиков, хоть и подсвистывал рубиновым, особенно в концовке.

    04.05.2025

  • Врн36

    Молодой, а борзый

    04.05.2025

  • Adminni

    по сути 2 шага...

    04.05.2025

    • Рахимов: «Рубин» не должен был проигрывать «Краснодару». Хороший матч с негативным результатом»

    «Краснодар» установил клубный рекорд по победам и набранным очкам за сезон в РПЛ
