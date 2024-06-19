Батак: «У «Зенита» менталитет победителей, и в Европе он также играл бы с позиции силы»

Бывший защитник московского «Динамо» Радослав Батак считает, что «Зенит» в Лиге чемпионов играл бы с позиции силы.

«Не думаю, что сейчас «Зенит» всем проигрывал бы в Лиге чемпионов. Сине-бело-голубые в принципе проигрывают очень мало. У них менталитет победителей, и в Европе они также играли бы с позиции силы», — цитирует «РБ Спорт» Батака.

В сезоне-2023/24 «Зенит» впервые в истории выиграл три трофея в одном сезоне.