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Сегодня, 02:35

Бушманов: «Смолов 100 процентов подойдет «Краснодару»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в «Краснодар».

«Смолов 100 процентов подойдет «Краснодару». Он уже играл за эту команду. Бороться за место в старте будет сложно, но игровое время у Федора точно будет, он поможет «Краснодару». Что касается его последнего сезона в «Динамо», то нельзя сказать, что Федор как-то себя проявил.

Смолов не запомнился яркими действиями, но показал себя настоящим профессионалом. Самое главное, что не было никакого негатива. Федор старался помогать своим партнерам по команде», — цитирует «РБ Спорт» Бушманова.

В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.

 
Федор Смолов вернулся в &laquo;Краснодар&raquo;. Смолов вернулся в «Краснодар». Галицкий ностальгирует по золотым временам?
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-smolov-100-protsentov-podojdet-krasnodaru-igrovoe-vremya-u-nego-budet/
Евгений Бушманов
Федор Смолов
Футбол
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
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