Бушманов: «Смолов 100 процентов подойдет «Краснодару»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в «Краснодар».

«Смолов 100 процентов подойдет «Краснодару». Он уже играл за эту команду. Бороться за место в старте будет сложно, но игровое время у Федора точно будет, он поможет «Краснодару». Что касается его последнего сезона в «Динамо», то нельзя сказать, что Федор как-то себя проявил.

Смолов не запомнился яркими действиями, но показал себя настоящим профессионалом. Самое главное, что не было никакого негатива. Федор старался помогать своим партнерам по команде», — цитирует «РБ Спорт» Бушманова.

В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.