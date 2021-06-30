Гол Пиняева помог «Крыльям Советов» обыграть «Раднички»

«Крылья Советов» в товарищеском матче победили сербский клуб «Раднички» (3:0).

Один из мячей забил 16-летний форвард Сергей Пиняев. Также отличились Роман Ежов и Дмитрий Ефремов.

Товарищеский матч

«Раднички Н» — «Крылья Советов» — 0:3 (0:1)

Голы: Ежов, 21 (0:1). Пиняев, 63 (0:2). Ефремов, 74 (0:3).