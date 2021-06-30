Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гол Пиняева помог «Крыльям Советов» обыграть «Раднички»

21:32
Теги:

«Крылья Советов» в товарищеском матче победили сербский клуб «Раднички» (3:0).

Один из мячей забил 16-летний форвард Сергей Пиняев. Также отличились Роман Ежов и Дмитрий Ефремов.

Товарищеский матч

«Раднички Н» — «Крылья Советов» — 0:3 (0:1)

Голы: Ежов, 21 (0:1). Пиняев, 63 (0:2). Ефремов, 74 (0:3).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Украина без суеты вышла в 1/4 финала, вата визжит». Реакция болельщиков на победу Украины над Швецией
Российский фанат назвал причину драки с украинскими болельщиками на матче Евро-2020
Остапенко сыграет с Касаткиной во втором круге Уимблдона
Голы Стерлинга и Кейна принесли Англии победу над Германией в 1/8 финала Евро
vs
0
Офсайд