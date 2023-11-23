Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:34

Глебов рассказал, как футболист «Ростова» забыл бутсы на матч в Москву

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов в разговоре с «СЭ» рассказал, как один из футболистов команды забыл бутсы на выезд в Москву.

«В «Ростове» год назад один из футболистов забыл бутсы на матч в Москву. Пришлось вызывать такси из Ростова в Москву, чтобы ему привезли бутсы. Это был не я, ха-ха. Товарищ мой забывал», — сказал Глебов «СЭ».

В прошлом сезоне «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

В этом сезоне ростовчане идут на 11-й позиции в РПЛ, набрав 17 очков за 15 туров.

Данил Глебов
ФК Ростов
0
Читайте также
Поцелуй, массовая драка полиции и фанатов, победа Аргентины над Бразилией
«Верх лицемерия и цинизма». Россия обвинила Томаса Баха в дискриминации с трибуны ООН
Девять эвакуированных из сектора Газа человек были госпитализированы
В Израиле заявили о нескольких этапах освобождения заложников в секторе Газа
ФБР завершило расследование взрыва машины на мосту между США и Канадой
Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 50 артиллерийских позиций ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский голкипер Рудаков объявил об уходе из финской «Хонки»

Радимов заявил, что без Соболева «Спартак» смотрится интереснее
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости