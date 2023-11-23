Глебов рассказал, как футболист «Ростова» забыл бутсы на матч в Москву
Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов в разговоре с «СЭ» рассказал, как один из футболистов команды забыл бутсы на выезд в Москву.
«В «Ростове» год назад один из футболистов забыл бутсы на матч в Москву. Пришлось вызывать такси из Ростова в Москву, чтобы ему привезли бутсы. Это был не я, ха-ха. Товарищ мой забывал», — сказал Глебов «СЭ».
В прошлом сезоне «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
В этом сезоне ростовчане идут на 11-й позиции в РПЛ, набрав 17 очков за 15 туров.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
Новости