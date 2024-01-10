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Сегодня, 13:21

Полузащитник «Пари НН» Майга оценил игру команды в РПЛ

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга поделился мнением о турнирном положении команды в чемпионате России. Клуб идет 9-м в турнирной таблице.

«Считаю, первая часть сезона прошла нормально. Самое главное, что мы уже не боремся за выживание. Наша цель в этом году — попасть в первую десятку. Мы очень этого хотим. Прогресса удалось добиться за счет усилений и смены тренера. У нас большая конкуренция, это помогает», — цитирует Майгу Sport24.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 15 очков в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-611024-mayga-samoye-glavnoye-chto-pari-nn-uzhe-ne-boretsya-za-vyzhivaniye
ФК Нижний Новгород
Мамаду Майга
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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