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29 февраля, 18:55

Абаскаль: «Угальде органично и быстро вписывается в команду»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как проходит адаптация новичка красно-белых Манфреда Угальде.

«Манфред органично и быстро вписывается в команду. Мы хотели получить футболиста именно на эту позицию. Его качества нам полностью подходят. Перед тем как приобрести Манфреда, была проделана большая работа», — цитирует Абаскаля официальный сайт «Спартака».

21-летний костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что клуб заплатил за форварда около 13 миллионов миллионов евро плюс бонусы.

Угальде подписал со «Спартаком» контракт до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Нападающий сможет дебютировать за команду в матче против «Зенита» в 19-м туре РПЛ. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Манфред Угальде
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
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 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
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9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
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 - : -
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