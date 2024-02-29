Абаскаль: «Угальде органично и быстро вписывается в команду»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как проходит адаптация новичка красно-белых Манфреда Угальде.

«Манфред органично и быстро вписывается в команду. Мы хотели получить футболиста именно на эту позицию. Его качества нам полностью подходят. Перед тем как приобрести Манфреда, была проделана большая работа», — цитирует Абаскаля официальный сайт «Спартака».

21-летний костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что клуб заплатил за форварда около 13 миллионов миллионов евро плюс бонусы.

Угальде подписал со «Спартаком» контракт до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Нападающий сможет дебютировать за команду в матче против «Зенита» в 19-м туре РПЛ. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.