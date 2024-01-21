Радимов считает, что в ЦСКА у Кругового не будет такой конкуренции за место в составе

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от перехода Данила Кругового в ЦСКА.

«Переход в ЦСКА — решение Кругового, ему уже 26 лет, контракт заканчивался... Ну а что тут делать? Полгода он проведет в «Зените-2», он же там играть будет, а не на подводную лодку служить поедет. Конечно, любому петербуржцу хочется, чтобы за «Зенит» играли свои воспитанники, но для этого надо выглядеть соответствующим образом и обладать мастерством. Давайте объективно скажем, что Круговой проигрывал конкуренцию Дугласу Сантосу, тут даже вопросов быть не может. А на другой позиции — ну, где Круговой может играть??? Так что объективно Сантос сильнее, а Круговой хочет играть. Пусть и в клубе ниже рангом, а на данный момент ЦСКА ниже «Зенита», — цитирует Радимова «РБ Спорт».