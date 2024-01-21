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Радимов считает, что в ЦСКА у Кругового не будет такой конкуренции за место в составе

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от перехода Данила Кругового в ЦСКА.

«Переход в ЦСКА — решение Кругового, ему уже 26 лет, контракт заканчивался... Ну а что тут делать? Полгода он проведет в «Зените-2», он же там играть будет, а не на подводную лодку служить поедет. Конечно, любому петербуржцу хочется, чтобы за «Зенит» играли свои воспитанники, но для этого надо выглядеть соответствующим образом и обладать мастерством. Давайте объективно скажем, что Круговой проигрывал конкуренцию Дугласу Сантосу, тут даже вопросов быть не может. А на другой позиции — ну, где Круговой может играть??? Так что объективно Сантос сильнее, а Круговой хочет играть. Пусть и в клубе ниже рангом, а на данный момент ЦСКА ниже «Зенита», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА, который начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона-2023/24 25-летний защитник будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых. Однако, по информации «СЭ», ЦСКА рассматривает вариант с арендой Кругового из «Зенита-2».
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-v-tsska-u-krugovogo-ne-budet-takoj-ser-eznoj-konkurentsii-za-mesto-v-sostave/
Владислав Радимов
Данил Круговой
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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