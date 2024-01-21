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Мостовой: «Для меня важно отличаться результативными действиями на сборах»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признался, что для него важно отличаться результативными действиями в товарищеских матчах на сборе.

21 января гол Мостового помог «Зениту» разгромить «Динамо» из Самарканда (5:1) в первом матче на сборе в Абу-Даби (ОАЭ).

— Забить в первой же игре года — важный момент?

— Да, для меня важно на сборах отличаться результативными действиями, голами, тем более в первом матче. Начать — и, дай Бог, чтобы дальше так и пошло, — цитирует Мостового пресс-служба «Зенита».

Источник: ФК «Зенит»
Андрей Мостовой
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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