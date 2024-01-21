Мостовой: «Для меня важно отличаться результативными действиями на сборах»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признался, что для него важно отличаться результативными действиями в товарищеских матчах на сборе.
21 января гол Мостового помог «Зениту» разгромить «Динамо» из Самарканда (5:1) в первом матче на сборе в Абу-Даби (ОАЭ).
— Забить в первой же игре года — важный момент?
— Да, для меня важно на сборах отличаться результативными действиями, голами, тем более в первом матче. Начать — и, дай Бог, чтобы дальше так и пошло, — цитирует Мостового пресс-служба «Зенита».
Источник: ФК «Зенит»
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