Радимов считает, что «Ростов» способен побороться за чемпионство с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России «Ростов» — «Торпедо».

«Новый тренер — это всегда новый импульс и возможность добиться результата, но я не думаю, что с таким составом «Торпедо» что-то сможет изменить. Тогда им надо на каждый из оставшихся матчей нового тренера назначать (смеется). Тут «Ростов» однозначный фаворит. И такие матчи должен выигрывать», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Также эксперт ответил на вопрос о чемпионской гонке.

«Да, тихо-тихо, а уже вторые. А вот посмотрите — сейчас они обыграют «Торпедо», а «Зенит» вдруг не обыграет «Урал», то расстояние уже будет пять очков. Потом «Зенит» играет с «Локо», который набрал ход... И может не победить. А «Ростов» может вновь выиграть. И уже расстояние сократится всего на одну игру. И потом у них очная встреча в Ростове... Так что до конца чемпионата произойти может все, что угодно», — сказал Радимов.

Матч пройдет 2 апреля в Ростове-на-Дону. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени. После 20 туров автозаводцы занимают последнее 16-е место в РПЛ, имея в своем активе 10 очков. «Ростов» с 41-м очком располагается на второй строчке в турнирной таблице.