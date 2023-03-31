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Денисов: «Идея уехать в Европу присутствует — не мечта, но что-то около того»

Защитник «Спартака» Денисов рассказал о мечте попробовать свои силы в Европе
Артем Бухаев
Корреспондент
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Даниил Денисов и Артем Карпукас.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в интервью «СЭ» рассказал о мечте попробовать свои силы в европейских чемпионатах.

«Сама идея уехать в Европу присутствует — не мечта, но что-то около того. Но это очень долгосрочная перспектива. Сейчас я сфокусирован на том, чтобы постоянно играть в «Спартаке». Когда у тебя все получается в команде, ты вызываешься в сборную. Хочется и в национальной команде постоянно играть. Это мои цели на ближайшее время. Мечта? Если мы говорим про мечту... Для меня всегда эталоном футбола, игры, эмоций была «Барселона». Но я смотрю на вещи реально и понимаю, что это очень-очень высокий уровень. Конечно, я стремлюсь к своему максимуму. Я понимаю, что все идет постепенно. Когда я пойму, что могу туда попасть и смогу там играть, — буду об этом думать. Но на сегодняшний день я об этом даже не задумываюсь», — сказал Денисов «СЭ».

В текущем розыгрыше РПЛ 20-летний защитник принял участие во всех играх, забил один гол и отдал две голевые передачи. Контракт россиянина с красно-белыми действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 2,5 миллиона евро.

Квинси Промес и&nbsp;Даниил Денисов. «Спартак — самый великий клуб в России! В истории очень много доказательств этому». Интервью Денисова

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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Филипе Силва Малком

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

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Максим Глушенков

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И К Ж
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