Денисов: «Закрыть Клаудиньо? Это уже прошлое, спекшаяся тема»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в интервью «СЭ» рассказал, как относится к мему «закрыть Клаудиньо».

«Я про это лично не говорил ни слова. В интернете написали — и пошло. Да, были шутки, в команде смеялись. В своем Telegram-канале тоже сыронизировал потом над этим. Но это уже прошлое. Спекшаяся тема. По футбольному времени это было давно», — сказал Денисов «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ Денисов провел 17 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал одну результативную передачу.