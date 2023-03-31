Денисов: «Закрыть Клаудиньо? Это уже прошлое, спекшаяся тема»
Даниил Денисов рассказал, как относится к мему «закрыть Клаудиньо»
Защитник «Спартака» Даниил Денисов в интервью «СЭ» рассказал, как относится к мему «закрыть Клаудиньо».
«Я про это лично не говорил ни слова. В интернете написали — и пошло. Да, были шутки, в команде смеялись. В своем Telegram-канале тоже сыронизировал потом над этим. Но это уже прошлое. Спекшаяся тема. По футбольному времени это было давно», — сказал Денисов «СЭ».
В текущем сезоне РПЛ Денисов провел 17 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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|5
|3
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|41
|
3
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|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
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|1
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|40-40
|31
|
8
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|20
|8
|5
|7
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|29
|
9
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|20
|8
|4
|8
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|28
|
10
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|4
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|25
|
11
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|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
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|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
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Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
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