Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенит» — «Химки»

13:16
Владислав Радимов. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Владислав Радимов. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Теги:

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего мачта против «Химок» в рамках 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Зенит» играет дома, идет на первом месте. Обязаны побеждать. Знаю, что сейчас отрыв от «Спартака» одно очко. Но в «Зените» собраны футболисты высочайшего уровня, которые прошли через многое. Психологического давления никакого не будет. Спокойно ли мне за чемпионство? Пока есть хоть какие-то математические шансы обогнать «Зенит», спокойно точно быть не может", — сказал Радимов «СЭ».

Встреча «Зенит» — «Химки» пройдет сегодня, 5 апреля в Санкт-Петербурге. Начало матча в 19:00 по московскому времени. После вчерашней победы «Спартак» располагается на второй строчке и отстает от сине-бело-голубых на одно очко.

(Владимир Пушкарев)

Зенит — Химки

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...