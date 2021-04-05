Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего мачта против «Химок» в рамках 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Зенит» играет дома, идет на первом месте. Обязаны побеждать. Знаю, что сейчас отрыв от «Спартака» одно очко. Но в «Зените» собраны футболисты высочайшего уровня, которые прошли через многое. Психологического давления никакого не будет. Спокойно ли мне за чемпионство? Пока есть хоть какие-то математические шансы обогнать «Зенит», спокойно точно быть не может", — сказал Радимов «СЭ».

Встреча «Зенит» — «Химки» пройдет сегодня, 5 апреля в Санкт-Петербурге. Начало матча в 19:00 по московскому времени. После вчерашней победы «Спартак» располагается на второй строчке и отстает от сине-бело-голубых на одно очко.

(Владимир Пушкарев)