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Михаил Боярский: «На совести Черчесова отстранение Дзюбы из сборной. Пускай думает, как быть дальше»

13:18
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

«Команда и тренер осознают всю ответственность. «Химки» — не самый сильный соперник, но нужно быть осторожными, нам нельзя терять очки. Надеюсь, на победу. Думаю, это оптимистичный, но реалистичный прогноз. Нам нужна победа для задела от соперников. Дорога к чемпионству для «Зенита» открыта. Думаю, в этом сезоне достойных соперников для команды нет. Семак молодец, он выправил ситуацию в команде», — сказал Боярский «СЭ».

Также он оценил вклад футболистов «Зенита» в сборную России.

«Наши игроки здорово проявляют себя в сборной, без них национальная команда вряд ли выглядела бы так хорошо. На совести Черчесова отстранение Дзюбы из сборной. Пускай думает, как ему быть дальше», — добавил Боярский.

Сегодня, 5 апреля, санкт-петербургскому клубу предстоит домашний матч с «Химками». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

(Сергей Федоров)

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