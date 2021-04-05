Олег Романцев и Георгий Ярцев обратились к Леониду Федуну в честь его юбилея

Легендарные футболисты и тренеры «Спартака» Олег Романцев и Георгий Ярцев поздравили президента красно-белых Леонида Федуна с юбилеем. Сегодня, 5 апреля, ему исполнилось 65 лет.

«Уважаемый Леонид Арнольдович! От всей души, от имени всех спартаковских ветеранов и от себя лично поздравляем Вас с юбилеем. Радуемся тому, что в свои 65 лет Вы по-прежнему полны оптимизма, веры в себя и в дело, которому служите. Именно это помогает Вам добиваться того, к чему стремитесь и заражать таким по-настоящему спартаковским настроем всех тех, кто идет рядом. Здоровья Вам и творческих успехов во всех начинаниях. И, конечно, в том, что Вы делаете для нашего «Спартака» и его болельщиков. Спасибо за все!» — заявили ветераны московского клуба «СЭ».

Ранее, 5 апреля, футболисты «Спартака» поздравили Федуна с днем рождения, записав видео из самолета после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (3:2).

Красно-белые с 47 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

(Александр Львов)