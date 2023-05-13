Радимов: «Спартак» первые таймы всегда выбрасывает в помойку»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался об игре «Спартака» в матче 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Химки», безусловно, стали организованнее, хотя им вряд ли хватит очков уйти из зоны вылета. Что касается «Спартака», то по весне они все первые таймы в матчах провалили. А команда, которая хочет чего-то добиться в плане борьбы за медали, не может так играть. Вы посмотрите, как «Зенит» с первых минут включается. А «Спартак» первые 45 минут всегда выбрасывает в помойку», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

На данный момент «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Химки» с 18 очками идут на 15-й позиции. В следующем туре красно-белые сыграют ЦСКА, а подмосковная команда — с «Ахматом».