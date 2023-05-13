Ермаков объяснил, почему пропустит матч с «Торпедо»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков в комментарии для «СЭ» рассказал, почему пропустит матч 27-го тура РПЛ против «Торпедо».

— Пропускаю игру из-за мышечного повреждения. Буду ли готов к «Спартаку»? Не знаю. Повреждение получил на тренировке, — сказал Ермаков.

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Торпедо» располагается на 16-й строчке — 13 очков.

Матч ЦСКА — «Торпедо» пройдет сегодня, 13 мая. Начало встречи — 19.00 мск.