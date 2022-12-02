Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:56

Радченко считает, что чемпионской интриги во второй части сезона в РПЛ не будет

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко оценил игру петербуржской команды в первой половине сезона.

«Зенит» достаточно хорошо и уверенно провел первую часть сезона. Петербуржцы по праву находятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ. К тому же, «Зенит» продолжает борьбу в Кубке России. Это очень хорошо. У команды замечательная скамейка, которая состоит из игроков сборной России. Там большая конкуренция. Если кто-то из этих футболистов уйдет в аренду, в «Зените» есть молодежь, способная их заменить. Что касательно чемпионской интриги во второй части чемпионата? Вряд ли. Мне кажется, что ее не будет», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 матчей. Ближайший преследователь питерцев — «Спартак». Московский клуб отстает от команды из Санкт-Петербурга на 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-chempionskoj-intrigi-vo-vtoroj-chasti-sezona-ne-budet/
Дмитрий Радченко
РПЛ
ФК Зенит
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Не умеет завязывать шнурки, влюбил в себя дочь короля. 18-летний Гави сводит Испанию с ума
Дэвис и Смолкин заявили о пропуске чемпионата России. И ответили на вопрос о смене гражданства
Собянин сообщил о посещении линии обороны в зоне СВО
Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией
Представитель Кремля Песков назвал неприемлемыми условия Байдена для переговоров с Путиным
Как в России спасают животных
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Голкипер «Краснодара» Агкацев: «За первую часть сезона поставил бы команде тройку»
Тикнизян признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре
Митрофанов — о начале работы Fan ID в Москве: «Стадионы должны быть готовы до конца этого года»
Гендиректор «Сочи» подвел итоги первой части сезона
Президент РПЛ назвал «Локомотив» главным разочарованием первой части чемпионата: «Предполагал, что клуб будет в тройке»
Алаев назвал Пиняева главным открытием первой части чемпионата
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голкипер «Краснодара» Агкацев: «За первую часть сезона поставил бы команде тройку»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости