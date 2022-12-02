Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:24

Источник: «Сан-Паулу» ведет переговоры об аренде Педриньо у «Локомотива»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Педриньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Педриньо может оказаться в «Сан-Паулу». Бразильский клуб хочет арендовать 23-летнего вингера, пишет журналист Габриэл Са.

Переговоры начались несколько дней назад и в бразильском клубе оптимистично смотрят на вероятность перехода.

Педриньо перешел в «Локомотив» из «Ред Булл Брагантино» в сентябре этого года. В текущем сезоне вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.

Контракт Педриньо с российской командой действует до конца июня 2026-го.

Ранее сообщалось, что бразилец может покинуть «Локомотив» уже этой зимой из-за «отсутствия коммуникации» в клубе.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Сан-Паулу
Педриньо
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Не умеет завязывать шнурки, влюбил в себя дочь короля. 18-летний Гави сводит Испанию с ума
Жест с орлом вызвал один из главных скандалов ЧМ-2018. А почему вообще сербы и албанцы ненавидят друг друга?
В Белом доме заявили о неготовности Зеленского к переговорам с РФ
Захарова поиронизировала над сообщением об изгнании «Дождя» из Латвии
Южная Корея победила сборную Португалии и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Как в России спасают животных
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Радченко считает, что чемпионской интриги во второй части сезона в РПЛ не будет
Голкипер «Краснодара» Агкацев: «За первую часть сезона поставил бы команде тройку»
Тикнизян признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре
Митрофанов — о начале работы Fan ID в Москве: «Стадионы должны быть готовы до конца этого года»
Гендиректор «Сочи» подвел итоги первой части сезона
Президент РПЛ назвал «Локомотив» главным разочарованием первой части чемпионата: «Предполагал, что клуб будет в тройке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радченко считает, что чемпионской интриги во второй части сезона в РПЛ не будет

Агент Педриньо прокомментировал информацию об интересе «Сан-Паулу» к игроку
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости