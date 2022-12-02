Голкипер «Краснодара» Агкацев: «За первую часть сезона поставил бы команде тройку»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев подвел итоги первой части сезона для команды.

«Быки» занимают восьмое место с 25 очками после 17 туров РПЛ-2022/23.

«Были и положительные, и отрицательные моменты. Я бы поставил тройку за первую часть сезона, много очков упустили там, где должны были побеждать. Я уверен мы не на своем месте сейчас», — приводит слова Агкацева Metaratings.ru.

20-летний вратарь за основную команду «Краснодара» не провел ни одного матча в РПЛ. На его счету четыре матча в Кубке России, в которых он пропустил два гола и две игры отстоял на ноль.