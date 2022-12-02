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Голкипер «Краснодара» Агкацев: «За первую часть сезона поставил бы команде тройку»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев подвел итоги первой части сезона для команды.

«Быки» занимают восьмое место с 25 очками после 17 туров РПЛ-2022/23.

«Были и положительные, и отрицательные моменты. Я бы поставил тройку за первую часть сезона, много очков упустили там, где должны были побеждать. Я уверен мы не на своем месте сейчас», — приводит слова Агкацева Metaratings.ru.

20-летний вратарь за основную команду «Краснодара» не провел ни одного матча в РПЛ. На его счету четыре матча в Кубке России, в которых он пропустил два гола и две игры отстоял на ноль.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Краснодар
0
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Спартак – Урал
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