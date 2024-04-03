Радченко назвал футболистов, которые будут претендовать на звание лучшего игрока РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Дмитрий Радченко назвал футболистов, которые будут претендовать на звание лучше игрока сезона в РПЛ-2023/24.

«Сейчас очень тяжело сказать, кто станет лучшим игроком сезона в РПЛ, надо дождаться окончания чемпионата. Есть ряд футболистов, которые ярко проводят сезон. Есть Глушенков, Кассьерра, Сперцян, Тюкавин — вот эти перечисленные фамилии, например. Но тот же Сперцян хорошо проводил начало сезона, но сейчас уже нет такой стабильности, потому что он молодой. У Кассьерры очень хороший сезон с большим количеством голов. Тюкавин также хорошо начинал, но сейчас может быть в меньшей степени себя проявляет», — приводит слова Радченко Legalbet.

На данный момент в гонке бомбардиров РПЛ лидирует Матео Кассьерра, забивший 15 голов. На втором месте находится Константин Тюкавин (9 голов), на третьем — Джон Кордоба (9).