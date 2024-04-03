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Агент Чистякова: «Летом Дима точно вернется в «Зенит», а дальше посмотрим»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Андрей Талаев рассказал, что летом защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков вернется в «Зенит».

«Понятно, что любому хочется играть и получать игровое время, — цитирует Талаева «РБ Спорт». — Дима показал, что может играть. Да, в матче с ЦСКА была срезка в свои ворота. Но главное, чтобы команда выполняла задачу, он помогает ей. После сезона Дмитрий точно вернется в «Зенит». А потом посмотрим», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Чистяков перешел в «Сочи» на правах аренды в январе 2024 года . На данный момент он сыграл за команду только полтора матча — против «СКА-Хабаровска» (1:1, пенальти — 0:4) в Кубке России и один тайм с ЦСКА (2:2) в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
ФК Сочи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
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8.04 17:00
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Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

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