«Спартак» — «Зенит»: хозяева ведут после первого тайма

«Спартак» ведет после первого тайма матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» — 1:0.

Счет был открыт на 12-й минуте нападающим красно-белых Манфредом Угальде. Это его дебютный гол за «Спартак».