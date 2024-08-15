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Сегодня, 16:18

Голкипер махачкалинского «Динамо» Волк: «Освоились в РПЛ и готовы ко всем соперникам»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» из Махачкалы Давид Волк после поражения от московского «Динамо» (1:2) в FONBET Кубке России прокомментировал старт сезона его команды.

«Мы первыми забили, могли и дальше также играть, но упустили инициативу и пропустили два мяча. Увы, не смогли отыграться, хотя и пытались

Думаю, что освоились и готовы ко всем соперникам. Возможно, пока где-то не везет, чего-то не хватает. Но мы с каждым матчем прибавляем и в дальнейшем покажем более высокий уровень игры», – цитирует Волка «Евро-Футбол.Ру».

После 5 туров махачкалинцы с 2 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

 

 

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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