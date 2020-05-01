«Пять побед в пяти плей-офф, удивительный рекорд». Евсеев продолжил футбольный алфавит

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжил свой футбольный алфавит.

— Буква «Р» — Рекорд, — написал Евсеев в Instagram. — Думал, как и когда рассказать о золотых матчах. Я единственный игрок в чемпионатах России, кто выиграл два из двух: со «Спартаком» у «Алании» и с «Локомотивом» у ЦСКА (Яновский — единственный игрок, кто оба раза в них проиграл). И вспомнил, что ведь у меня есть еще победа за сборную России в стыках с Уэльсом. А уже как тренер я выиграл два переходных матча — с «Амкаром» у «Тамбова» и с «Уфой» у «Томи».

5 побед в 5 футбольных плей-офф! Удивительный рекорд. До алфавита даже не думал о нем.

Что это: удача, сопутствующие обстоятельства, воля? Даже не могу описать словами. Надеюсь, что и дальше так будет.

Про золотые матчи и игры с Уэльсом уже все рассказано. А вот история стыков с «Тамбовом» малоизвестна. Есть поговорка: для победы все средства хороши. Не считаю так, и не всегда это приводит к победе.

Первый матч был в Перми, мы играли с большим преимуществом, но забить смогли только в середине 2-го тайма. Вскоре забили еще и выиграли 2:0, не оставив шансов сопернику. «Тамбов» тренировал тогда господин Талалаев, он был очень недоволен поражением и сказал напоследок: «Мы вас ждем».

Приехали в Тамбов. Конец мая, жара. А игра предстоит в закрытом манеже. Провели предматчевую тренировку: условия идеальные, кондиционер работает, вытяжка.

Приезжаем на матч — все выключено. Духота страшная. С игроков пот ручьем, с тренеров, со зрителей. Меня тогда приехала поддержать Таня!

После игры наш исполнительный директор Денис Маслов рассказывает, что на его вопрос на предматчевом совещании о температуре воздуха в манеже человек из «Тамбова» (видимо, неискушенный в футбольных вопросах) ответил: «Тренер Талалаев запретил включать кондиционер и вытяжку во время игры, ему нужна духота».

?Если ему была нужна духота, нам была нужна победа. Выиграли 1:0 и 3:0 по сумме двух встреч.