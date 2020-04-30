Пять клубов премьер-лиги поддерживают идею проведения оставшихся туров чемпионата России по футболу вместо досрочного подведения итогов. Как стало известно «СЭ», в их число входят «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА.

Чемпионат был прерван 17 марта после 22-х туров. Пауза продлится как минимум до 31 мая.

РФС и РПЛ обсудили с клубами два варианта доигровки чемпионата — с датами рестарта 21 или 28 июня. При этом завершить сезон планируется до начала августа.

Если же ситуация с эпидемией коронавируса не позволит провести 8 оставшихся туров, будут досрочно подведены итоги. Участники еврокубков при таком развитии событий будут определены по текущей турнирной таблице, никто из РПЛ не вылетит, а из ФНЛ выйдут две лучшие команды.

На данный момент в еврокубки попадают: «Зенит» и «Локомотив» (группа Лиги чемпионов), «Краснодар» (отбор ЛЧ), «Ростов» (группа Лиги Европы, вместо победителя Кубка России), ЦСКА и «Динамо» (отбор ЛЕ).