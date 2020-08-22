Пуцко признался, что сыграл рукой в эпизоде с голом «Химок»

Защитник «Ахмата» Александр Пуцко в разговоре с «СЭ» рассказал, что сыграл рукой в эпизоде с единственным голом «Химок» (2:1) в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ. В протоколе мяч был записан на защитника подмосковного клуба Егора Данилкина.

— У «Химок» была хорошая подача, на ближней штанге никто не сыграл, — сказал он «СЭ». — Не ожидал этот мяч, он попал мне в руку и залетел в ворота. Там до ворот было метр или даже меньше, тяжелый эпизод (Севастиан Терлецкий).