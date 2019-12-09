Прядкин прокомментировал акции протеста болельщиков

Президент РПЛ Сергей Прядкин на презентации комплексного исследования экономики российского футбола от компании PWC прокомментировал последние акции протеста фанатов, которые массово покидали трибуны в последнем туре.

— Мы обеспокоены реакцией болельщиков, — сказал Прядкин. — Направилм запросы в соответствующие органы. Ждем ответа. Футбол без болельщиков — не футбол. Но хотим, Чтобы все нормы права соблюдались. В том числе и фанатами. Недавно проводили круглый стол с болельщиками. Были намечены планы по взаимод. Наметили меррприятия — каждые полгода турнир среди болельщиков. Но потом случилось то, что случилось. Мы обеспокоены. Но движение в этом вопросе должно быть двусторонним. (Дмитрий Гирин)

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