Прядкин объяснил поправку о лимите на аренды

Президент РПЛ Сергей Прядкин в перерыве матча за Суперкубок России рассказал о регламенте премьер-лиги. В частности, он прокомментировал ситуацию с ограничением на арендованных футболистов: не больше двух из одной команды.

— Теперь введен лимит на аренды. Не считаете ли вы это искусственным ограничением клубов?

— С точки зрения быстрого принятия решения это было, наверное, неожиданно. Но наши службы подготовили аналитику за три последних сезона и заметили, что больше трех аренд из одного клуба в другой не было. Мы не ограничиваем аренды игроков в количественном плане.

Клубы попросили РФС внести поправку в регламент по поводу ограничения аренд из одного клуба. В другие клубы можно отдать неограниченное число игроков, но в отдельно взятые — мы ограничиваем. Вчера гендиректор «Химок» Александр Зайцев сказал, что его клуб — молодой, что им достаточно сложно конкурировать. И они предлагали ограничить число аренде не до двух, а до трех. То есть расхождения только в количестве оказались. Допустим, из одного в другой клуб выходит большая масса игроков, и это подразумевает не очень приятные ощущения. На это обратили внимание клубы. (Гоша Чернов)