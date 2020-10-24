«Провели с Шварцем только одну тренировку». Каборе о новом наставнике «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе в разговоре с «СЭ» прокомментировал первый матч Сандро Шварца в главе столичного клуба. Бело-голубые дома обыграли «Сочи» (3:1).

— Рады победить сегодня, — заявил «СЭ» Каборе. — «Сочи» — хорошая команда, очень энергичная. Мы создали много моментов и показали хорошую игру. Отличный матч для нас, для тренера и для всех болельщиков.

— Что скажите по новому тренеру?

— С Шварцем мы провели только одну тренировку за день до матча. Пришло много новых специалистов, появился заряд новой энергии. Наш прошлый тренер тоже был хорошим. Но нам не повезло в некоторых матчах.

Теперь у нас новый тренер, новая команда. Нужно идти шаг за шагом, следующая игра против «Тамбова».

— Шварца называют тренером, который строит атакующий футбол с большим количеством прессинга. Это вам близко?

— Да, в «Краснодаре» я играл в нечто подобное. Я люблю прессинговать, все время контролировать мяч. Для меня это хорошо, хорошо и для команды. Сегодня все могут быть довольны результатом.

— Ваш контракт заканчивается уже в конце сезона. Что будет дальше?

— Мой контракт заканчивается через 10 месяцев. Дальше я пока не знаю. Для меня самое главное — хорошо играть, побеждать в каждом матче, а потом посмотрим. (Севастиан Терлецкий)