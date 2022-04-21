В «Локомотиве» заявили, что Самедов грубо нарушил юридические обязательства перед клубом

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала «СЭ» интервью бывшего старшего селекционера клуба по молодежному футболу Александра Самедова.

— Как можете прокомментировать заявления Александра Самедова, сделанные им в интервью?

— Мы воздержимся от публичных комментариев относительно профессиональных компетенций уволенного сотрудника, однако хотели бы подчеркнуть, что в его обязанности никогда не входили финансовые вопросы, а также вопросы комплектования основного состава «Локомотива». Сделанные в интервью заявления являются грубым нарушением юридических обязательств Александра Самедова перед ФК «Локомотив».