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В «Локомотиве» заявили, что Самедов грубо нарушил юридические обязательства перед клубом

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Самедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала «СЭ» интервью бывшего старшего селекционера клуба по молодежному футболу Александра Самедова.

— Как можете прокомментировать заявления Александра Самедова, сделанные им в интервью?

— Мы воздержимся от публичных комментариев относительно профессиональных компетенций уволенного сотрудника, однако хотели бы подчеркнуть, что в его обязанности никогда не входили финансовые вопросы, а также вопросы комплектования основного состава «Локомотива». Сделанные в интервью заявления являются грубым нарушением юридических обязательств Александра Самедова перед ФК «Локомотив».

Александр Самедов. «Не готов был закрыть рот и тупо выполнять чьи-то хотелки». Первое большое интервью Самедова после ухода из «Локомотива»

Александр Самедов
ФК Локомотив (Москва)
3
3
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