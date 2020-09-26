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«Просто спросил, что происходит». Федотов — об удалении в матче с «Краснодаром»

22:43
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил, почему был недоволен удалением защитника Кирилла Заики в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:1). Сам тренер также получил красную карточку.

— Глупо говорить, что недоволен результатом. Это очко, которое двигает нас вперед, — сказал Федотов в интервью «Матч Премьер». — И которое заработано болью, кровью и потом. Но по-другому не бывает в футболе.

По игре не хочется говорить. На таком непростом поле, в меньшинстве команда полностью выложилась. Было непросто, было сложно. Это «Краснодар», который играет в футбол. Я горд своей командой.

Удаление? Просто спросил, что происходит. Обыкновенный эпизод: было простое единоборство. Но у судей там свой взгляд.

Сочи — Краснодар

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