Просчет Спаллетти. Ошибка тренерского штаба «Зенита» обернулась техническим поражением от ЦСКА

10 апреля 2011 года «Зенит» в рамках чемпионата России играл против ЦСКА. Матч «Зенит» — ЦСКА состоялся в Санкт-Петербурге и завершился вничью 1:1.

В этой встрече с армейцами питерский клуб нарушил регламент российской премьер-лиги: «Зенит» не включил в заявку ни одного «доморощенного» игрока — россиянина не старше 1990 года рождения. После матча главный тренер питерцев Лучано Спаллетти заявил, что «Зенит» намеренно включил в заявку только опытных футболистов. При этом о возможности технического поражения тренер не знал.

Ранее подобное нарушение каралось только штрафом, но в новой редакции регламента было предусмотрено и техническое поражение, которое «Зенит» и получил — вместе со штрафом в 200 тысяч рублей. Штраф, кстати, тренер сине-бело-голубых Лучано Спалетти выплачивал из своего кармана.

Ответственными за нарушение регламента в «Зените» сочли начальника команды Владислава Радимова и главу юридической службы Павла Пивоварова. К ним были применены «строгие дисциплинарные санкции». Радимова уволили с поста начальника команды и перевели в тренерский штаб.