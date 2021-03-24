Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Промес рассказал о командной встрече, после которой «Спартак» выиграл три матча с общим счетом 13-3

13:00
Теги:

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в интервью «СЭ» рассказал о командной встрече, после которой красно-белые одержали три победы подряд с общим счетом 13-3.

— Александр Соболев рассказывал нам о встрече Доменико с игроками, которая состоялась после поражения от «Рубина». Что на ней было?

— Подробности я не расскажу, все-таки это наше внутреннее дело. Но кое-что на той встрече я сказал, так как мог посмотреть на ситуацию свежим взглядом. Вообще многие тогда высказались, получилась очень конструктивная встреча. А дальше вы знаете — мы обыграли «Краснодар» со счетом 6:1. Та встреча показала, что мы команда, мы семья. Нужно продолжать в том же духе.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 44 очками после 23 матчей.

(Максим Алланазаров, Олег Кошелев)

«Хочу, чтобы все в этом «Спартаке» почувствовали вкус чемпионства». Интервью Квинси Промеса

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...