Промес рассказал о командной встрече, после которой «Спартак» выиграл три матча с общим счетом 13-3

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в интервью «СЭ» рассказал о командной встрече, после которой красно-белые одержали три победы подряд с общим счетом 13-3.

— Александр Соболев рассказывал нам о встрече Доменико с игроками, которая состоялась после поражения от «Рубина». Что на ней было?

— Подробности я не расскажу, все-таки это наше внутреннее дело. Но кое-что на той встрече я сказал, так как мог посмотреть на ситуацию свежим взглядом. Вообще многие тогда высказались, получилась очень конструктивная встреча. А дальше вы знаете — мы обыграли «Краснодар» со счетом 6:1. Та встреча показала, что мы команда, мы семья. Нужно продолжать в том же духе.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 44 очками после 23 матчей.

(Максим Алланазаров, Олег Кошелев)

«Хочу, чтобы все в этом «Спартаке» почувствовали вкус чемпионства». Интервью Квинси Промеса