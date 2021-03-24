Промес сравнил Соболева и Дзюбу

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в интервью «СЭ» сравнил двух форвардов сборной России — своего одноклубника Александра Соболева и зенитовца Артема Дзюбу.

— Кто сильнее — Соболев или Дзюба?

— Для меня сейчас, конечно же, сильнее Соболев! Но вообще их сложно сравнивать. Да, по стилю игры они похожи. Дзюба по-прежнему много забивает, но я вижу качество и потенциал Соболева. Он еще молод, но уже очень силен. В штрафной он просто убийца.

— Соболев почти на 10 лет моложе. Он станет главным форвардом России в ближайшее время?

— Не хочу много говорить, да и не мне решать. Но Соболев играет в самом большом клубе России и забивает в каждом матче. Так что почему бы нет?

В сезоне-2020/21 Соболев провел за «Спартак» 18 матчей во всех турнирах, на его счету 11 голов и 3 результативных передачи. У Дзюбы 15 голов и 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.

(Максим Алланазаров, Олег Кошелев)

«Хочу, чтобы все в этом «Спартаке» почувствовали вкус чемпионства». Интервью Квинси Промеса