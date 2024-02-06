Источник: ЦСКА предлагает Чалову зарплату 2,5-3 миллиона евро в год

ЦСКА предложил нападающему Федору Чалову новый контракт с зарплатой в размере от 2,5 до 3 миллионов евро в год. Представители игрока просят 4 миллиона евро, включая агентские, пишет инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, ЦСКА не готов платить такие деньги за переподписание контракта со своим воспитанником. Кроме того, представитель игрока обсуждал с «Зенитом» возможный переход игрока следующей зимой в статусе свободного агента.

Сам футболист хотел бы, чтобы в новом контракте была прописана сумма отступных в размере 6 миллионов для клубов из Европы.