Промес отреагировал на признание лучшим игроком «Спартака» в прошедшем сезоне

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал свою победу в голосовании за звание лучшего игрока команды в прошедшем сезоне.

«Спасибо всем моим фанатам. Увидимся в следующем сезоне», — написал Промес в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 31-летний голландец обошел Руслана Литвинова и Георгия Джикию в голосовании за звание лучшего игрока сезона-2022/23.

В минувшем сезоне Промес провел 37 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 результативных передач.