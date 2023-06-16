Промес признан лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2022/23
Болельщики «Спартака» признали форварда Квинси Промеса лучшим игроком команды в прошедшем сезоне, сообщается на официальном сайте красно-белых.
31-летний голландец набрал 60 процентов в голосовании. Вторую строчку занял Руслан Литвинов (23 процента), третьим стал Георгий Джикия (7 процентов).
В минувшем сезоне Промес провел 37 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Литвинов признан лучшим молодым игроком «Спартака» в сезоне-2022/23.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9
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