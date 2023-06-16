Кузьмичев назвал лучшую футбольную академию в России

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев назвал академию «Краснодара» лучшей в России.

«У какого клуба сильнейшая академия в России? По наполнению, инфраструктуре — у «Краснодара». Сергей Николаевич Галицкий вне конкуренции. Что касается методической части, то мне трудно сказать, потому что я там никогда не был и не знаю процесс изнутри. Но судя по всему, что стали появляться воспитанники, то там все относительно в порядке. Мне нравится, как работает Саша Кузнецов в «Динамо», но у них практически нет своего дома. Часть ребят тренируются загородом на базе, другая часть — снимают не самого лучшего качества поля в «Лужниках». Но как руководитель академии Александр Кузнецов — один из сильнейших специалистов в России. Вне всякого сомнения, по инфраструктуре и насыщению выделяется и академия в Санкт-Петербурге. Я тоже там работал в свое время. Мне нравилось, как включился в работу Андрей Аршавин, было понятно, чего он хочет. Но за последний год у меня сложилось впечатление, что он остыл. Кажется, ему интереснее заниматься взрослой командой. Понятно, что пробиться в основу «Зенита» практически нереально, но подпитка в клубы РПЛ идет», — приводит слова приводит слова Кузьмичева Legalbet.

По итогам сезона-2022/23 «Краснодар» занял шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков.