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Сегодня, 19:43

Кузьмичев назвал лучшую футбольную академию в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев назвал академию «Краснодара» лучшей в России.

«У какого клуба сильнейшая академия в России? По наполнению, инфраструктуре — у «Краснодара». Сергей Николаевич Галицкий вне конкуренции. Что касается методической части, то мне трудно сказать, потому что я там никогда не был и не знаю процесс изнутри. Но судя по всему, что стали появляться воспитанники, то там все относительно в порядке. Мне нравится, как работает Саша Кузнецов в «Динамо», но у них практически нет своего дома. Часть ребят тренируются загородом на базе, другая часть — снимают не самого лучшего качества поля в «Лужниках». Но как руководитель академии Александр Кузнецов — один из сильнейших специалистов в России. Вне всякого сомнения, по инфраструктуре и насыщению выделяется и академия в Санкт-Петербурге. Я тоже там работал в свое время. Мне нравилось, как включился в работу Андрей Аршавин, было понятно, чего он хочет. Но за последний год у меня сложилось впечатление, что он остыл. Кажется, ему интереснее заниматься взрослой командой. Понятно, что пробиться в основу «Зенита» практически нереально, но подпитка в клубы РПЛ идет», — приводит слова приводит слова Кузьмичева Legalbet.

По итогам сезона-2022/23 «Краснодар» занял шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/kuzmichyov-nazval-luchshuyu-futbolnuyu-akademiyu-v/
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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