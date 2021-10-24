Промес: «Нам всем должно быть стыдно за первый тайм с «Зенитом», нельзя пропускать 4 гола за тайм»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес раскритиковал игру своей команды в первом тайме матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Не понимаю, что происходит с командой. 0:4 после первого тайма, нельзя столько пропускать в дерби. Мы пытаемся создавать моменты, но соперник постоянно забивает. Трудно побеждать, когда пропускаешь по 3-4 мяча. Я очень расстроен. Не хочу никого обвинять, но нам всем должно быть стыдно за такое. Во втором тайме я буду делать все, чтобы защитить нашу честь, потому что невозможно проигрывать в таком матче, ни разу не забив», — сказал в эфире «Матч Премьер» Промес.

«Спартак» уступает «Зениту» после первого тайма со счетом 0:4. В составе команды из Санкт-Петербурга дублем отличился Сердар Азмун, также по одному голу забили Андрей Мостовой и Клаудиньо.

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