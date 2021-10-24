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Экс-арбитр Хусаинов удивился реакции команд на ошибки в матче «Уфа» — «Рубин»

20:10
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал действия судьи Игоря Панина в матче «Уфа» — «Рубин» (1:1).

«На 8-й минуте матча совершенно справедливо не назначен пенальти в ворота «Рубина», Уремович сыграл в мяч. На 17-й минуте назначается, на мой взгляд, левый пенальти. До этого игрок «Уфы» в прыжке нарушает правило, подсадка. Слава Богу, что упали нормально, не ударились спиной. Потом гол Хвичи — офсайд. Не знаю, какую линию они выбрали, оставим на совесть. По второму тайму: 52-я минута назначили пенальти. Дюпин нарушил правило, мяча не касался, сбил Агаларова, он не сам упал. Просматривают ВАР, отменяют пенальти, назначается свободный удар. За что?», — сказал Хусаинов «СЭ».

Хусаинов добавил, что в правилах написано, что свободный удар назначается, если вне игры, если опасно, а тут вратарь атаковал. Он назвал эту отмену пенальти «левой».

«Дальше идет атака «Рубина», Журавлев очень технично левой ногой направляет мяч в собственные ворота, взялся за голову. Рядом в этой зоне никого из игроков «Рубина» не было. Никаких эмоций ни со стороны вратаря, ни со стороны других игроков «Уфы» не было. Для непосвященных, случайно. Случайно деньги в футболе не платят, платят за работу. Картинно падали после свистка, радовались ничьей. А судейство понравилось некоторым официальным лицам. Нет доказательств, не мое это дело. Комитет по этике посмотрит, как делаются договорные игры», — добавил Хусаинов.

У уфимской команды отличился Гамид Агаларов (19-я минута, с пенальти), защитник хозяев Юрий Журавлев забил гол в свои ворота (59).

По ходу встречи в Уфе были отменены два пенальти (в ворота и одной, и второй команды) и один гол, забитый полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией, из-за офсайда.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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