«Пусть забивает голы в России». Фанаты «Аякса» разделились во мнении после ухода Промеса
Футбольный клуб «Аякс» 24 февраля объявил о договоренности со «Спартаком» о переходе нападающего Квинси Промеса. Трансфер 29-летнего голландца в московский клуб согласовали за компенсацию в 8,5 миллиона евро, но она может вырасти до 11 миллионов евро за счет разных бонусов.
Многие болельщики голландского клуба тепло поблагодарили футболиста за время выступления в команде.
Plien26011999: «Удачи, мальчик, спасибо за все прекрасные моменты».
Victor abuchi: «Он должен был уехать в более сильную лигу».
Spooky: «До сих пор не могут понять логику этого решения».
Правда, некоторых смутила не самая высокая трансферная стоимость игрока.
В начале февраля «Спартак» анонсировал возможный переход футболиста из «Аякса», но препятствием в переговорах было уголовное преследование игрока. Промес подозревается в нанесении ножевых ранений во время ссоры на семейной вечеринке. Сообщалось, что спортсмену грозит четыре года тюрьмы.
Alex: «Аякс» купил его за 16 миллионов, а продал за 8,5. Клоуны".
Stefan: «Сумма снизилась с 16 миллионов до 8,5. И это все из-за недоказанного уголовного дела?»
Отдельная группа фанатов даже с радостью восприняла уход игрока.
В составе амстердамского клуба Промес провел в общей сумме 53 матча во всех турнирах, забив 22 мяча и сделав шесть результативных передач.
Indy: «Если вам кажется, что Квинси был нашим лучшим игроком, то вы переиграли в FIFA 21».
Michael Bell: «Пусть забивает голы в России. И в сборную можно его больше не звать. Даже не помню его сильные матчи за национальную команду».
BKFC Jay: «Квинси иногда выдавал яркие матчи, но в общей сложности его выступление в Амстердаме оставило посредственное впечатление».
Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл в составе команды чемпионат и Суперкубок России, признавался лучшим футболистом России.
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