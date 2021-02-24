«Пусть забивает голы в России». Фанаты «Аякса» разделились во мнении после ухода Промеса

Футбольный клуб «Аякс» 24 февраля объявил о договоренности со «Спартаком» о переходе нападающего Квинси Промеса. Трансфер 29-летнего голландца в московский клуб согласовали за компенсацию в 8,5 миллиона евро, но она может вырасти до 11 миллионов евро за счет разных бонусов.

Многие болельщики голландского клуба тепло поблагодарили футболиста за время выступления в команде.

Plien26011999: «Удачи, мальчик, спасибо за все прекрасные моменты».

Victor abuchi: «Он должен был уехать в более сильную лигу».

Spooky: «До сих пор не могут понять логику этого решения».

Правда, некоторых смутила не самая высокая трансферная стоимость игрока.

В начале февраля «Спартак» анонсировал возможный переход футболиста из «Аякса», но препятствием в переговорах было уголовное преследование игрока. Промес подозревается в нанесении ножевых ранений во время ссоры на семейной вечеринке. Сообщалось, что спортсмену грозит четыре года тюрьмы.

Alex: «Аякс» купил его за 16 миллионов, а продал за 8,5. Клоуны".

Stefan: «Сумма снизилась с 16 миллионов до 8,5. И это все из-за недоказанного уголовного дела?»

Отдельная группа фанатов даже с радостью восприняла уход игрока.

В составе амстердамского клуба Промес провел в общей сумме 53 матча во всех турнирах, забив 22 мяча и сделав шесть результативных передач.

Indy: «Если вам кажется, что Квинси был нашим лучшим игроком, то вы переиграли в FIFA 21».

Michael Bell: «Пусть забивает голы в России. И в сборную можно его больше не звать. Даже не помню его сильные матчи за национальную команду».

BKFC Jay: «Квинси иногда выдавал яркие матчи, но в общей сложности его выступление в Амстердаме оставило посредственное впечатление».

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл в составе команды чемпионат и Суперкубок России, признавался лучшим футболистом России.